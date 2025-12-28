Львицу передали в зоопарк в тяжелом состоянии после содержания у блогера

Львицу с тяжелыми травмами изъяли из апартаментов в «Москва-Сити»

Маленькую львицу с тяжелыми травмами изъяли из апартаментов в московском деловом центре «Москва-Сити», где ее содержал столичный блогер, сообщает газета «Известия» .

По данным волонтеров парка львов «Земля прайда», у животного выявлены серьезные повреждения позвоночника, хвоста и лап, причиняющие сильную боль, а кости находятся в крайне хрупком состоянии.

Прогнозы ветеринаров остаются осторожными. Хищница передана специалистам зоопарка для лечения и реабилитации.

С 1 сентября 2025 года в России действует запрет на домашнее содержание львов и еще 120 видов диких животных. По словам владельца, он приобрел львенка по объявлению, подобные предложения о продаже диких животных до сих пор встречаются.

