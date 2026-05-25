Газдиев заявил, что студенты в центре общежития в Старобельске не спаслись

сегодня в 12:33

Корреспондент RT: у студентов в центре общежития в Старобельске не было шансов

Корреспондент RT Мурад Газдиев сообщил, что у студентов, находившихся в центре общежития в Старобельске во время теракта, не было шансов спастись.

Он рассказал уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, что большинство студентов, находившихся в центральной части общежития в Старобельске во время теракта ВСУ, не смогли выбраться.

«Они же дети. Паника, страх. Они не знают, куда бежать, что делать», — поделился он.

Газдиев добавил, что после ударов на здание обрушились сотни тонн завалов, что лишило находившихся внутри людей возможности спастись.

Ранее Яна Лантратова вместе с Газдиевым осмотрела личные вещи, оставшиеся в разрушенном общежитии в Старобельске, где произошел теракт.

