Сокурсница рассказала о погибших студентах в Старобельске
Жители Старобельска несут цветы к стихийному мемориалу
Сокурсница погибших при атаке Вооруженных сил Украины в Старобельске студентов поделилась воспоминаниями о них. Горожане организовали стихийный мемориал, сообщает RT.
Сокурсница студентов колледжа, погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины в Старобельске, рассказала, какими они были при жизни.
«Они были очень светлыми людьми. Всегда, когда мы виделись, они улыбались, я очень редко видела их грустными», — рассказала она.
Жители Старобельска приходят к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших. Люди приносят цветы и мягкие игрушки.
Ранее уполномоченная по правам человека Яна Лантратова опубликовала фотографии студентов, погибших в результате теракта, устроенного ВСУ в Старобельске.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.