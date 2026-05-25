В Уфе выявили превышение нефтепродуктов в почве

В Уфе специалисты обнаружили превышение содержания нефтепродуктов в почве сельскохозяйственных земель. Всего выполнено 116 лабораторных исследований, сообщает mkset.ru .

О результатах проверки рассказал пресс-центр ФГБУ «ВНИИЗЖ» 24 мая. Эксперты оценивали состояние почв по нескольким группам показателей.

В лаборатории исследовали кислотность, содержание питательных веществ, уровень органической составляющей и возможные загрязнения. Всего проведено 116 анализов.

Специалисты подчеркнули, что состояние почвы оценивается по совокупности параметров, а не по одному показателю. Отклонения могут проявляться сразу по нескольким направлениям. В частности, снижение уровня гумуса приводит к обеднению почвы и ухудшению ее качества.

