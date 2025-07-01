Ели морепродукты и закуски: выпускники и родители отравились на банкете в Калуге

Десятки выпускников и их родителей отравились на банкете в Калуге

Массовое отравление выпускников и их родителей произошло на банкете в Калуге. Четверо пострадавших были доставлены в инфекционную больницу, сообщает «КП40» .

Об инциденте стало известно во вторник. По словам пострадавшей участницы мероприятия Евгении Багрушиной, после официального праздника 29 выпускников школы № 29 вместе с родителями отмечали окончание учебы в заведении «Калуга Кантри Гольф Клаб». Всего на мероприятии присутствовали 65 человек.

Мать выпускницы рассказала, что за закуски на празднике отвечал ресторан «Мир морей». В меню были представлены блюда из морепродуктов, а также мясные, овощные и сырные закуски. Праздник продолжался до 5 утра, а в 29 июня дети отсыпались. Однако после пробуждения многие почувствовали себя плохо.

«Плохо себя почувствовали десятки человек — дети и родители. Скорая из Турынина не вылезала. Четверо детей, в том числе моя дочка, сейчас в инфекционной больнице. И, главное, нам ничего не говорят. Просто — инфекция», — рассказывает Евгения.

Вариант с отравлением алкоголем, который участники праздника принесли с собой, исключили, так как среди заболевших детей есть те, кто вообще его не употреблял. На сегодняшний день родители не получили никаких вразумительных объяснений ни от ресторана, ни от компетентных организаций.

Ранее 30 человек отравились на выпускном в банкетном зале White Hall в Перми. У некоторых пострадавших выявили сальмонеллез. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.