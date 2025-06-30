30 человек отравились на выпускном в пермском ресторане

Жительница Перми описала необычный вид и вкус мяса, которое подавали в ресторане, где произошло массовое отравление выпускников. Инцидент случился в банкетном зале White Hall. После мероприятия у одной из гостей поднялась температура, а ее брат-выпускник, мучился от боли в животе, сообщает Газета.ru .

«Брат, мама и я были там. Брат — выпускник. Он с животом второй день загибается, с туалета не слезает. Я температурила, встать не могла. Сегодня легче. У мамы вроде все хорошо. По словам брата, больше половины его товарищей слегли. Одна из родительниц — прокурор — сказала, что примет меры. Парни сказали, что мясо было отвратительным. Я его не ела, но оно выглядело неестественно, я такое мясо не видела еще. Будто искусственное. Брат сказал, что оно разваливалось, как паштет, и вкус был не как у горячего мяса со сковороды или духовки: привкус оставался, будто что-то с химией. В меню был салат цезарь, стейк с картофелем, курицу филе подавали желающим, овощную, рыбную нарезки и сырная тарелка. Еще была большая общая тарелка оливье. За столиком сидели по восемь человек. Салат был обычный», — поделилась женщина.

Ранее стало известно, что 11-классники и учителя одной из пермских школ предположили, что отравились 25 июня во время выпускного в White Hall. По словам одной из родительниц, около 30 человек жаловались на плохое самочувствие, а у некоторых уже выявили сальмонеллез.

Прокуратура региона заявила, что взяла ситуацию под контроль. В ведомстве уточнили, что с 25 июня несколько горожан обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. В прокуратуре пообещали проверить все обстоятельства произошедшего и изучить результаты эпидемиологического расследования.