Елена Блиновская признала вину в неуплате налогов и отмывании денег

«Королева марафонов» Елена Блиновская признала сумму налоговых недоимок и отмытых денег, вменяемых ей, сообщает ТАСС .

В Москве прошло очередное заседание суда по делу блогерши. «Королева марафонов» полностью признала вину в неуплате налогов, легализации и неправомерном обороте средств платежей.

Блиновская заявила о явке с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия.

Ранее конкурсный управляющий начал процесс реализации имущества блогерши. Полученные от продажи средства должны покрыть значительную часть задолженности Блиновской.

Блогершу задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, «королева марафонов» не заплатила государству свыше 900 миллионов рублей налогов. Ее также обвинили в легализации преступных доходов.