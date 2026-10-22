Воробьев: новые трассы в Подмосковье радикально сокращают время в пути

В сентябре в Подмосковье открылась новая трасса ЮЛА, также продолжается работа по совершенствованию ЦКАД, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360» .

В 2013 году президент РФ Владимир Путин обратил внимание на серьезную модернизацию Московского транспортного узла, которая касается пригородного железнодорожного сообщения, строительства вылетных магистралей и новых дорог, расширения дорог федеральных, региональных, муниципальных.

«С тех пор открыта ЦКАД. С тех пор построены M-11, М-12, а M-5 радикальна модернизирована. Очень серьезную лепту вносит Москва в расширение и удобство передвижения. В этом году мы открыли ЮЛА — дублер МКАД, который с 1 декабря уже будет платный. Но мы видим, что такими дорогами пользуются жители», — сказал губернатор.

Воробьев подчеркнул, что ЮЛА — платная трасса, но цена доступная.

«Платные дороги — это норма, это всегда альтернатива. Ты можешь проехать бесплатно, но если ты хочешь экономить время, (получить — ред.) удобство, скорость, безопасность, то существует проект платных дорог, максимально за километр — это 30 рублей», — сказал Воробьев.

При этом на трассе будет один бесплатный участок, добавил он.

За прошлую неделю по ЮЛА проехало 31—34 тыс. машин в сутки в зависимости от дня недели.

Новые дороги помогли жителям сократить время в пути. Это не только дополнительные удобства, но дополнительные возможности для экономики — рождаются новые предприятия в зонах притяжения такой дороги, заключил губернатор.

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