Андрей Воробьев: бассейн в Монине откроют уже до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что бассейн в Монине богат своей историей, там бывали и Герман Титов, и Юрий Гагарин. До конца года он будет открыт для жителей.

«И безусловно всё (все активности – ред.), что касается особенно первой половины дня, удобной для старшего поколения, будет предоставлено. Это правило, которое работает у нас в Подмосковье. И мы в этом году ещё <...> и стадион регби наконец достроили. Тоже чувствительная такая тема была. Поэтому там дети тоже занимаются, крепкие, здоровые», — рассказал Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Глава региона поблагодарил участников «Активного долголетия», которое на протяжении многих лет объединяет активных людей. Они делают много добрых дел.

«Так что бассейн предоставлен будет жителям — и детям, и взрослым. Расписание мы обязательно сделаем так, чтобы ваше движение («Активное долголетие» – ред.) было тоже там всегда желанно», — ответил губернатор жителю региона, участнику «Активного долголетия», который задал вопрос о бассейне.

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