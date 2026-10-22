Губернатор: в Подмосковье реализуют большую программу по ж/д переездам

В Подмосковье самое интенсивное пригородное железнодорожное сообщение в стране. Поэтому в регионе реализуют большую программу по ж/д переездам. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Дело в том, что пригородное сообщение самое интенсивное у нас <...> в Подмосковье. И тогда, когда ты натыкаешься на шлагбаум, это приносит чудовищные неудобства. Поэтому в свое время президент поддержал большую программу, смысл которой заключался в строительстве железнодорожных переездов», — сказал губернатор во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Уже построено более двух десятков таких объектов, самые узкие места расширены. Программа будет реализовываться и дальше.

Ранее сообщалось, что новый путепровод у станции Люберцы-1 откроют в 2027 году. Он соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект и решит острейшую проблему — перемещение между северной и южной частью города.

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