Новый путепровод у станции Люберцы-1 откроют в 2027 году

В Люберцах продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути, который соединит Инициативную улицу и Октябрьский проспект. Объект был включен в Народную программу «Единой России» по обращениям жителей. Новый переезд решит острейшую проблему — перемещение между северной и южной частью города, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Существующий переезд на Волковской улице в народе прозвали «тоннелем глупости» — из-за постоянно застревающих в нем большегрузов. Объект строился еще в советские времена как гидротехническое сооружение — это железобетонная труба для пропуска паводковых и ливневых вод, совершенно не приспособленная для движения транспорта.

Как рассказал секретарь местного отделения партии, глава города Владимир Волков, этот участок будет реорганизован в пешеходную зону. Путепровод будет четырехполосным — по две полосы в каждую сторону. Для безопасности движения здесь обустроят противогололедную систему.

«Подрядчик уже смонтировал все шесть опор, ведется укрупнительная сборка пролетного строения, переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно идет реконструкция автомобильной дороги на улице Транспортная. Работы ведутся без остановки железнодорожного движения. Поэтому строители работают в строго отведенные технологические окна, преимущественно ночью», — сообщил Владимир Волков.

Важность будущих изменений отмечают и жители города.

«Очень ждем открытия нового переезда. Попасть из одной части города в другую — вечная проблема, особенно в час-пик. Ехать до нужной точки минут десять, а по факту можно и час простоять. Тоннель на Волковской часто стоит из-за застрявших грузовых машин — там высота небольшая, всего 2,5 метра. И реверсивное движение тоже неудобно, конечно», — рассказала жительница Люберец Ирина Коновалова.

Открыть рабочее движение по путепроводу планируется в III квартале 2027 года. Полностью все работы завершат годом позже.

На прошлой неделе в Серпуховском округе после капремонта был открыт путепровод через железнодорожные пути на 95-м километре Старосимферопольского шоссе.

За 5 лет по Народной программе «Единой России» в Московской области построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения — это около 8 тысяч км. До конца этого года будет введено еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 км региональных трасс и свыше 700 км местных. Также в 2026 году в Подмосковье планируют завершить капитальный ремонт 26 мостов и путепроводов. В прошлом году по наказам жителей отремонтировали 17 таких объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.