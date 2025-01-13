Конкурсный управляющий продаст дом Елены Блиновской в Подмосковье

Конкурсный управляющий начал процесс реализации имущества блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской. В первую очередь будет продан подмосковный особняк, сообщает SHOT .

Дом Блиновской на территории городского округа Истра будет выставлен на торги через полгода. В настоящее время проводится опись имущества. Затем залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж.

Как отметил конкурсный управляющий, процедура займет значительное время: на подготовку к торгам потребуется не менее 6 месяцев. Изначально планируется реализовать объект недвижимости в Истре стоимостью около 500 млн рублей, что позволит покрыть значительную часть задолженности Блиновской.

Ранее ФНС прекратила исполнительное производство о взыскании с Елены Блиновской более 1,1 млрд рублей по налогам.