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С «королевы марафонов» Блиновской прекратили взыскание 1,1 млрд руб по налогам

ФНС прекратила исполнительное производство о взыскании с блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской свыше 1,1 млрд рублей по налогам, сообщает РИА Новости .

По документам с нее взыскивали 1 168 855 426 рублей, но в конце осени прошлого года вынесли решение о прекращении взыскания. Его приняли из-за банкротства Блиновской.

При этом ее задолженность в 2,5 тыс. рублей все еще продолжают взыскивать.

«Королеву марафонов» обвиняют по разным частям статей 187 (неправомерный оборот средств платежей), 198 (уклонение физлица от уплаты налогов) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) УК РФ. Ранее Блиновскую признали банкротом.

В декабре Блиновская попросила суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов.