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Блиновская попросила суд о снижении 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд России о снижении налогов, пени и штрафов, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей, сообщает ТАСС .

Блиновская также просит отправить материалы дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, «верно рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ».

«Королева марафонов» просит суд применить смягчающие вину обстоятельства при начислении штрафа за нарушение налогового законодательства.

«Королеву марафонов» обвиняют по разным частям статей 187 (неправомерный оборот средств платежей), 198 (уклонение физического лица от уплаты налогов) и 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса РФ. Ранее Блиновскую признали банкротом.