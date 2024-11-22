Признанная в РФ банкротом Блиновская нашла покупателя на свой загородный дом

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую в России признали банкротом, нашла покупателя на свой загородный дом, сообщает SHOT .

По словам ее адвоката, уже подписан предварительный договор купли-продажи.

Речь идет про двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке» в Истре. Дом площадью 1700 кв. м продавался за 750 млн рублей. Сумма пойдет на погашение долга.

Адвокат Блиновской отметила, что имущества блогерши хватит, чтобы погасить почти полуторамиллиардный долг.

Предпринимательницу обвиняют по разным частям статей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).

Ранее сообщалось, что после банкротства у блогерши все равно останутся некоторые обязательства, которые нужно будет оплатить. Например, работу финансового управляющего, который будет продавать все ее активы, недвижимость, а также, возможно, ювелирные украшения.