Признанная банкротом Блиновская будет получать московский прожиточный минимум

Арбитражный суд Москвы признал блогера Елену Блиновскую банкротом и инициировал процесс конкурсной реализации ее имущества. Процедура началась в мае 2024 года и завершилась официальным объявлением 13 ноября. «Королева марафонов» оказалась в сложной финансовой ситуации с миллиардными долгами из-за налоговых обязательств. Юрист Андрей Куликов рассказал о дальнейших событиях, сообщает kp.ru .

Суд наложил арест на ее счета и имущество, что усложнило процесс погашения долгов. Адвокаты пытались снять арест, но безуспешно, и в итоге было принято решение о банкротстве. Эксперт отметил, что теперь финансовый управляющий займется продажей активов, включая возможные ювелирные украшения Блиновской, чтобы погасить долги.

«Блиновской также придется оплатить работу управляющего и прочие формальности вроде размещения информации в реестре банкротов. В среднем на все уходит около 30 тыс. рублей. Но у Блиновской много имущества, так что, возможно, будет дороже», — заявил юрист.

Несмотря на банкротство, Блиновская не останется без средств: управляющий обязан обеспечивать ей прожиточный минимум, который в Подмосковье составляет около 20 тыс. рублей в месяц.

Блиновская должна налоговым органам около 1,2 млрд рублей, включая 500 млн пени. В процессе реализации ее имущества, которое включает автомобили премиум-класса и 21 объект недвижимости, могут возникнуть сложности из-за арестов и залогов. Суд заблокировал 46 млн рублей и 292 тыс. долларов наличными, что затрудняет погашение долгов. Банкротство поможет списать некоторые налоги и пени, но полное покрытие долгов не гарантировано.