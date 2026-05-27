Экспертиза подтвердила: роженице в Новочеркасске ввели не то лекарство

Официальная судебно-медицинская экспертиза подтвердила трагическую причину смерти роженицы в одном из роддомов Новочеркасска Ростовской области. Как сообщила в соцсети Instagram* пользовательница, во время проведения эпидуральной анестезии медицинский персонал, вероятно, допустил грубейшую ошибку.

Катетер изначально был установлен неверно, в центральный нерв. После этого вместо положенного местного анестетика ропивокаина пациентке дозированно несколько раз ввели сильный кровоостанавливающий препарат — транексамовую кислоту.

По словам автора видео, вещество медики опасаются вводить даже внутримышечно. Однако в данном случае смертельно кислота поступила напрямую в спинномозговой канал.

Что произошло дальше

Согласно зачитанным материалам экспертизы, сразу после инъекции у женщины началось стремительное и выраженное ухудшение состояния. Появились резкие боли и судороги в промежности, зуд в области копчика, а также тонические судороги нижних конечностей.

В течение последующих нескольких часов у нее развилась токсическая энцефалопатия, кома, судорожный синдром, гипертермия, тахикардия, эпизоды остановки сердца и полиорганная недостаточность. Ситуация усугубилась тем, что в самом роддоме полностью отсутствовало отделение реанимации.

В первый раз препарат ввели около 13:00. Однако в реанимационное отделение другой больницы пациентку доставили только около полуночи следующего дня.

Обнародованные данные составляют лишь около одного процента от общего объема «ужасающей экспертизы», содержание которой полностью совпадает с предсмертными сообщениями. Их девушка успела отправить своему супругу.

Предыстория

Ранее сообщалось, что с 16:00 5 апреля молодая мать находилась в крайне тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За ее жизнь непрерывно боролись в отделении реанимации одного из перинатальных центров Ростова-на-Дону.

В процессе лечения у женщины произошли четыре остановки сердца. Однако, несмотря на все усилия ростовских реаниматологов, 7 апреля в 19:50 пациентка скончалась, так и не придя в сознание.

В официальном медицинском заключении в качестве причин смерти зафиксированы тяжелая интоксикация организма, поражение центрального нерва, необратимое повреждение головного мозга, а также двусторонняя пневмония.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

