Экс-депутата из спецназа ФСБ обвинили в заказном убийстве из гранатомета

сегодня в 18:37

Бывшего депутата и спецназовца ФСБ из Карелии обвинили в убийстве из гранатомета

Бывшему депутату Петрозаводского городского совета и экс-офицеру спецназа ФСБ Тимуру Зорнякову предъявлено обвинение в заказном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2002 году. Ему также вменяют экономические преступления и склонение к получению гостайны, сообщает «Коммерсантъ Северо-Запад» .

Следствие пришло к выводу, что Зорняков стрелял из гранатомета по автомобилю местного бизнесмена Леонида Белуги. В результате нападения погиб 28-летний водитель предпринимателя. За это убийство, как считают правоохранители, Зорняков получил вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.

Помимо обвинений в тяжких преступлениях, бывшему спецслужбисту инкриминируются экономические эпизоды (хищение 900 тыс. рублей, ущерб более 1 млн руб.) и склонение к получению гостайны, датированное июлем 2023 года.

Фигурант был арестован в мае 2024 года, но позже отпущен под домашний арест. Уголовное дело направлено в суд.

Тем временем депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский решил отказаться от мандата из-за обвинений во взяточничестве.

