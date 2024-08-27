Экипаж самолета «Победа» заметил НЛО в ходе полета в Волгоград

Экипаж самолета авиакомпании «Победа» на пути из Москвы в Волгоград заметил в небе НЛО. Борт пришлось разворачивать, чтобы избежать возможного столкновения с объектом. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT .

По данным канала, необычный инцидент произошел 26 августа около 09:00.

Пилоты Boeing 737 MAX увидели в системе TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе-ред.) неопознанную метку. Ответ на запрос от самолета экипаж не получил. При этом в небе рядом с бортом никаких воздушных судов зафиксировано не было.

В итоге экипаж принял решение сообщить о НЛО, а также запросил отворот на курс 120, чтобы избежать потенциального столкновения с неизвестным объектом. В 09:23 НЛО исчез с монитора.

После этого борт благополучно продолжил полет до Волгограда, каких-либо отклонений от курса выявлено не было.

Ранее СМИ сообщали, что в небе над Бразилией очевидцы увидели фиолетовый НЛО. Его удалось записать на камеру смартфона.