«Это жутко»: инопланетный НЛО заметили в небе над Бразилией

В бразильском городе Куритибы местные жители заметили неопознанный летающий объект (НЛО). Его удалось записать на камеру смартфона, пишут местные СМИ.

Видеозапись быстро разошлась в социальных сетях. НЛО имеет причудливую форму, которая изменяется во время полета — объект становится то больше, то меньше. НЛО напоминает тарелку синего или фиолетового цвета с металлическим оттенком.

Несколько авторитетных бразильских специалистов подтвердили подлинность видеозаписи с НЛО. Кроме того, ВВС Бразилии провели пресс-конференцию, на которой заявили, что у них «нет объяснений произошедшему».

Пользователи Сети уверены, что НЛО — это инопланетный корабль. Скептики же считают, что объект — это обычный метеозонд, однако метеорологи не подтвердили данный факт.