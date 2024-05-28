Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ на донецком направлении

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Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет. Российские военные атаковали по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы усиливают активность разведки на границах с Россией.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.