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Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ на донецком направлении

Происшествия

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил украинские подразделения на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет. Российские военные атаковали по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы усиливают активность разведки на границах с Россией.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.