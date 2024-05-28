Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ на донецком направлении
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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил украинские подразделения на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Удар нанесли при помощи неуправляемых авиационных ракет. Российские военные атаковали по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы усиливают активность разведки на границах с Россией.
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.