ФСБ: Киев наращивает активность разведки у российских границ

сегодня в 04:20

Украинские спецслужбы усиливают активность разведки на границах с Россией, заявил заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов в беседе с РИА Новости .

«При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность», — указал он.

Кулишов назвал напряженной обстановку на границе двух государств и в приграничной зоне России.

Также ранее генерал сообщил, что пограничники и военные с начала СВО на Украине предотвратили 29 попыток вторжения вражеских ДРГ и вооруженных формирований.