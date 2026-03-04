Джабраилов 3 дня не выходил из апартаментов перед тем, как совершить суицид

Бизнесмен Умар Джабраилов перед смертью три дня провел в одиночестве в своих московских апартаментах. Незадолго до суицида он прислал охраннику тревожное СМС-сообщение, сообщает Mash .

Джабраилов вышел из номера только перед смертью. Он отправился поужинать в ресторан, после чего вернулся в апартаменты. Это записали камеры видеонаблюдения.

Перед самоубийством бизнесмен написал СМС охраннику. Он отправил ему фото оружия с подписью: «Принял решение».

Охранники нашли Джабраилова в бессознательном состоянии в его апартаментах. Бизнесмена доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он совершил суицид.

При этом дочь бизнесмена Альвина уверена, что отца могли убить. Но эта версия не нашла подтверждения, следствие ее не рассматривает.

В последние годы Джабраилов испытывал проблемы с финансами.Он страдал от наркозависимости и депрессии, но в этом году резко бросил запрещенные вещества из-за мусульманского поста.

