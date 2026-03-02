Джабраилов перед суицидом разослал охранникам СМСки, что покончит с собой

В день смерти бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов разослал охранникам сообщения, в которых предупредил, что хочет покончить с собой. Они примчались в апартаменты, где обнаружили предпринимателя в тяжелом состоянии, сообщает «112» .

В день гибели Джабраилов посетил элитный московский ресторан «Интерконтиненталь», домой он вернулся на такси. Апартаменты, в которых жил бизнесмен, стоят от 250 тыс. рублей в месяц. Известно, что в последнее время у него были финансовые трудности, из-за этого развилась депрессия.

С этой версией не согласны родственники покойного. Дочь Джабраилова Альвина, живущая в Монако, уверена, что отец не покончил с собой. По ее словам, мужчину «заставили замолчать» из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. В слитых файлах была обнаружена переписка Джабраилова с помощницей преступника. Сейчас девушка собирает деньги, чтобы приехать на прощание с отцом.

Умар Джабраилов, известный чеченский бизнесмен и бывший член Совета Федерации, покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах.

