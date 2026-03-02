Джабраилов не употреблял алкоголь и вещества по меньшей мере две недели

Бизнесмен и экс-сенатора Умар Джабраилов не употреблял алкоголь и вещества по меньшей мере две недели, так как держал пост в Рамадан, сообщает Mash .

Он был чист как минимум с 17 февраля, именно тогда начался пост для мусульман. В помещении, где он покончил с собой, не нашли ни алкоголя, ни веществ.

Ранее бизнесмен был наркозависим, а еще страдал депрессией из-за финансовых трудностей. По мнению окружения экс- сенатора, резкий отказ от психоактивных веществ мог сказаться на его эмоциональном состоянии.

Умар Джабраилов, известный чеченский бизнесмен и бывший член Совета Федерации, покончил с собой 2 марта в своих московских апартаментах. Дочь не верит в его самоубийство.

