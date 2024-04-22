Двухлетняя девочка умерла в больнице после падения на нее березы в Подмосковье

Красногорские врачи больше суток боролись за жизнь двухлетней девочки, которая получила серьезную травму головы в подмосковном парке, но оказались бессильны, пишет Telegram-канал SHOT .

Двухлетняя девочка находилась на качелях в момент, когда из-за штормового ветра на нее упала береза. Ребенка экстренно госпитализировали с внутричерепной травмой и делали все возможное, чтобы ее спасти. Трагедия произошла в парке «Ивановские пруды».

По факту травмирования девочки от падения березы на детскую площадку начата прокурорская проверка. Компетентным органам предстоит разобраться, что привело к происшествию, а также оценит соблюдения законных требований со стороны должностных лиц, которые следили за территорией.

Ранее в Подмосковье умерла девочка из-за случайного выстрела в нее из пневматического оружия. Погибшей было всего шесть лет.