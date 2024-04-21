сегодня в 16:19

Упавшее дерево едва не убило 2-летнюю девочку в Красногорске

Прокуратура начала проверку по факту падения дерева на двухлетнюю девочку в Красногорске во время непогоды, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Днем в воскресенье в красногорском парке «Ивановские пруды» во время сильного порыва ветра на детскую площадку рухнула верхушка одного из деревьев.

В результате инцидента пострадала девочка 2021 года рождения. Малышку с открытой черепно-мозговой травмой доставили в медучреждение.

Красногорская горпрокуратура устанавливает обстоятельства и причины ЧП, даст оценку исполнению требований законодательства страны и действиям должностных лиц, которые являются ответственными за содержание территорий.

По результатам организованной проверки специалисты примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.