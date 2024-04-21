Упавшее дерево едва не убило 2-летнюю девочку в Красногорске
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Прокуратура начала проверку по факту падения дерева на двухлетнюю девочку в Красногорске во время непогоды, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Днем в воскресенье в красногорском парке «Ивановские пруды» во время сильного порыва ветра на детскую площадку рухнула верхушка одного из деревьев.
В результате инцидента пострадала девочка 2021 года рождения. Малышку с открытой черепно-мозговой травмой доставили в медучреждение.
Красногорская горпрокуратура устанавливает обстоятельства и причины ЧП, даст оценку исполнению требований законодательства страны и действиям должностных лиц, которые являются ответственными за содержание территорий.
По результатам организованной проверки специалисты примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.