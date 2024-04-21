Задержан москвич, убивший из пневматики 6-летнюю девочку в Подмосковье
SHOT: случайно убивший 6-летнего ребенка из пневматики москвич задержан
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Силовики задержали москвича, который случайно убил из пневматики шестилетнюю дочку друга в Наро-Фоминском округе, сообщает SHOT.
20 апреля 52-летний мужчина вместе с другом стреляли по алюминиевым банкам из пневматики. Когда мужчина передавал пистолет, то по неосторожности выстрелил в сторону. Пуля попала ребенку в область сердца. Девочка скончалась в реанимации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы.
Оба друга занимают руководящие должности в компаниях. Семья, в которой воспитывался ребенок, была благополучной.