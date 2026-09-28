В Богородском округе завершили более 85% капремонта дошкольного отделения

Дошкольное отделение Центра образования № 25 расположено на улице Чапаева, д. 14, в Старой Купавне Богородского городского округа. Площадь здания составляет 1859,4 кв. м. Сейчас специалисты ведут общестроительные и отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию.

В ходе капремонта демонтируют старые конструкции, заменят окна, возведут внутренние перегородки, установят новые двери и светильники. Также специалисты модернизируют пищеблок, проложат сети водоснабжения, канализации и отопления, отремонтируют фасад и кровлю. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.