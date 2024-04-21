В Подмосковье ребенок умер от выстрела в сердце из пневматики

SHOT: 6-летняя девочка умерла от случайного выстрела из пневматики в Подмосковье

В Подмосковье шестилетняя девочка скончалась в результате случайного выстрела из пневматического оружия. Пуля попала ребенку в сердце, сообщает SHOT .

В субботу днем 52-летний мужчина приехал к 42-летнему другу и его семье в деревню Мартемьяново в Наро-Фоминском округе. Приятели вместе с ребенком направились на улицу, взяв с собой пневматический пистолет.

Во время передачи оружия между между мужчинами оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца. Отец оперативно довез дочь до больницы, однако врачам не удалось спасти ребенка.

Папа погибшей девочки является руководителем компании по производству строительных металлических конструкций. Семья была полная и благополучная.

Друг отца занимает должность гендиректора нескольких компаний по производству пластмассовых изделий для строительства.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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