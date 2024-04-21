В Подмосковье ребенок умер от выстрела в сердце из пневматики
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В Подмосковье шестилетняя девочка скончалась в результате случайного выстрела из пневматического оружия. Пуля попала ребенку в сердце, сообщает SHOT.
В субботу днем 52-летний мужчина приехал к 42-летнему другу и его семье в деревню Мартемьяново в Наро-Фоминском округе. Приятели вместе с ребенком направились на улицу, взяв с собой пневматический пистолет.
Во время передачи оружия между между мужчинами оно непроизвольно выстрелило. Пуля попала девочке в область сердца. Отец оперативно довез дочь до больницы, однако врачам не удалось спасти ребенка.
Папа погибшей девочки является руководителем компании по производству строительных металлических конструкций. Семья была полная и благополучная.
Друг отца занимает должность гендиректора нескольких компаний по производству пластмассовых изделий для строительства.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
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