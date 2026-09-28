Психолог объяснила, как отношения меняют восприятие внешности

Ведущий научный сотрудник Института психологии РАН Елена Никитина рассказала, что отношения с человеком меняют оценку его внешности. Сильные игроки кажутся товарищам красивее, чем соперникам, сообщает Газета.ru .

В американском исследовании спортсменам показывали фотографии игроков. Их внешность оценивали незнакомцы, товарищи по команде и соперники, которые постоянно с ними конфликтовали.

«Оказалось, что для тех, кто был в одной команде с оцениваемым, более красивыми были хорошие игроки-союзники. Для тех, кто был в команде противника, эти же игроки были оценены как менее привлекательные внешне. Казалось бы, совсем простая манипуляция, а получились интересные выводы», — описала эксперимент Никитина.

Психолог добавила, что люди привыкают к внешности близких и начинают считать их черты красивыми.

«Моя мама, например, всю жизнь носила очки. И примерно до восьми-девяти лет я была абсолютно убеждена, что очки — это признак привлекательности», — поделилась специалист.

Со временем прежние представления о красоте могут меняться. При этом черты родительских лиц и сходные с ними черты нередко остаются привлекательными. По словам Никитиной, отношения могут влиять на оценку внешности знакомых сильнее, чем характеристики лица.

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