Бородин потребует от Тимати публичных извинений через суд

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин намерен подать иск к Тимати из-за оскорбления в Сети. Он добивается публичных извинений, а не денег, сообщает Газета.ru .

Бородин заявил, что направит иск в ближайшее время. Если суд удовлетворит его требования, размер компенсации определит суд.

«Как суд решит, так и будет. Мы ставим вопрос о том, чтобы он принес публичные извинения и чтобы его словам дали официальную оценку. Сейчас поступают различные звонки, его подписчики присылают угрозы», — поделился Бородин.

Глава проекта пояснил, что слова Тимати его не задели. Он решил обратиться в суд, поскольку считает артиста примером для общества.

«Меня не задело вообще никак. Просто я понимаю, что артист сегодня — это образец для общества. Если я понимаю, что он до такого докатился, то это о многом говорит. Меня лично никак не задели его слова. Он дошел до того, что он публично не может ответить нормальным языком, начинает переходить на грязные вещи. Разве это артист? Я считаю, что таких артистов нужно вносить в стоп-лист в нашей стране», — заявил Бородин.

Тимати нецензурно выругался в Сети и назвал Бородина «общественником» после его упреков из-за покупки Bugatti W16 Mistral стоимостью около 500 млн рублей. Бородин намерен подать иск о защите чести и достоинства.

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