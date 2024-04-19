Мужчина в Москве чуть не выбросил в окно восьмиклассника

36-летний гражданин Узбекистана Ильяс пристал к мальчикам, которые укрылись в московском подъезде от непогоды. После словесной перепалки мужчина попытался выбросить в окно восьмиклассника, сообщает Baza .

Днем 15 апреля ученик 8-го класса вместе с друзьями забежал в подъезд на улице Малышева. Всему виной сильный дождь, который заставил школьников укрыться на третьем этаже.

В подъезд зашел Ильяс и начал узнавать, что мальчики делают в подъезде и какой они национальности. Узбек вел себя неадекватно, будто находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Школьники попросили мужчину идти дальше.

Эти слова не устроили Ильяса. Он схватил восьмиклассника за шею и начал выталкивать его в окно. Соседи услышали крики и вызвали полицию. Мальчику удалось вырваться из рук неадекватного мужчины. Родители отвели его в травмпункт, где у школьника диагностировали ушибы и ссадины на шее. Полиция задержала Ильяса возле подъезда.

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