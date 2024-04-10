В Москве ребенка развели на обнаженные фото от имени блогера Влада Бумаги

В столице 7-летнего ребенка развели на интимные фото от имени известного блогера Влада Бумаги. Мальчику пообещали съемки в блоге, сообщает SHOT .

Несколько дней назад в друзья к мальчику в соцсетях добавился пользователь с именем Влад А4. Ребенок обрадовался, потому что принял незнакомца за настоящего блогера.

Затем мальчику предложили сняться в новом ролике Влада Бумаги. Для этого у него попросили сначала обычные фотографии, а затем — в обнаженном виде. Ребенок отправил снимки, но «блогер» начал требовать новые кадры и угрожать убить маму малыша, а фотографии разместить на разных сайтах.

Ребенок все рассказал маме, но женщина не успела прочитать переписку, поскольку злоумышленник ее удалил.

Мать мальчика обратилась в полицию. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.