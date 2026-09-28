В Подмосковье 95% лифтовых компаний перешли на новые договоры

Лифтовые организации Подмосковья по итогам первого полугодия 2026 года на 95% перешли на рекомендованные договоры обслуживания. За три года число обращений жителей из-за неисправностей лифтов сократилось на 67%, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье 205 организаций обслуживают более 67 тыс. лифтов в 14 тыс. многоквартирных домов. По итогам первого полугодия 2026 года в областном правительстве отметили снижение числа обращений жителей из-за неисправностей лифтов на 67% за три года. Основной причиной поломок остается перегрузка при перевозке стройматериалов во время ремонта квартир.

Рейтинг лифтовых организаций обновляют каждые полгода. Компании оценивают по числу обращений в ЕДС, наличию квалифицированных механиков, аварийной бригады и транспорта, складу запчастей и отсутствию субподряда. За полгода число компаний в зеленой зоне выросло на 18, в красной сократилось на восемь, в желтой — на 17.

«Опыт нашего региона по внедрению стандарта содержания лифтов признан положительным на федеральном уровне и в настоящее время масштабируется на всю страну», — ранее отметил вице-губернатор Владислав Мурашов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко сообщил, что муниципалитеты и компании, перешедшие на новые стандарты, фиксируют многократное снижение числа обращений. В зеленую зону вошли Коломна, Воскресенск, Клин, Краснознаменск и Орехово-Зуевский округ.

«Наша задача — добиться 100% соблюдения стандарта на всей территории региона», — ранее отметил Игорь Даниленко.

Стандарт предусматривает одного механика на 40–60 лифтов, запрет субподряда и конкурс вместо аукциона для муниципальных управляющих организаций. На рекомендованные договоры с запретом субподряда и минимальной ценой от 8 тыс. рублей за лифт в месяц перешли 95% лифтовых организаций. Завершить переход планируют до 25 декабря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.