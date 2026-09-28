Победитель торгов арендовал участок в Можайском округе за 15,5 тыс руб в год

Участок площадью 5 соток в деревне Авдотьино Можайского округа сдали в аренду за 15 564,18 руб. в год по итогам торгов, прошедших с 21 по 25 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

С 21 по 25 сентября 2026 года в Подмосковье провели 119 земельно-имущественных аукционов. Самым недорогим лотом недели стал участок в аренду в деревне Авдотьино Можайского округа. Земля площадью 5 соток предназначена для ведения личного подсобного хозяйства. В пешей доступности находятся лес, речка и остановка транспорта, следующего до автостанции «Можайск».

В торгах участвовали два претендента. Начальная стоимость аренды составляла 7 592,37 руб. в год, итоговая — 15 564,18 руб. Комитет еженедельно отмечает случаи, когда цена лота не меняется или растет незначительно. Как правило, такие участки расположены не менее чем в 100 км от столицы. Для победы в аукционе нужно предложить наибольшую цену.

С начала 2026 года победителям торгов в Можайском округе передали в аренду 119 земельных участков, в собственность — 49. На Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ сейчас размещено более 2 тыс. лотов. Комитет по конкурентной политике Московской области также публикует в мессенджере МАКС подборки лотов и информацию о торгах, поиске имущества и подаче заявок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.