Колесник назвал удары по странам НАТО новой фазой войны
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал возможные удары по странам НАТО новой фазой войны. По его словам, решение зависит от военно-политической целесообразности, сообщает Газета.ru.
По словам Колесника, Украина переносит производство беспилотников в страны НАТО. Депутат считает, что решение о реакции на это примет верховный главнокомандующий.
«Украина переносит в страны НАТО производство дронов. Как с этим поступить — это уже решение верховного главнокомандующего. Нанесение ударов по странам НАТО, даже точечное, — это уже иная фаза войны. Как бы ни хотелось, но тут уже вопросы военно-политической целесообразности», — сказал Колесник.
Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что страны Запада играют с огнем, поставляя Украине оружие для ударов вглубь России. Он предупредил о возможном ответном ударе Москвы.
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