Во Фрязино после ремонта открыли дошкольное отделение школы № 3

Дошкольное отделение школы № 3 на улице Попова во Фрязино открылось 28 сентября после капитального ремонта. Учреждение уже посещают более 100 детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение средней школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина открылось 28 сентября по адресу: городской округ Фрязино, улица Попова, 2Б. Здание отремонтировали по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании площадью 856 кв. м обновили кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт провели во всех групповых помещениях и пищеблоке. Также обновили фасад и благоустроили прилегающую территорию.

Дошкольное отделение уже работает. Его посещают более 100 детей.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.