Двухлетний малыш выжил при падении со второго этажа в нижегородском селе

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В селе под Нижним Новгородом ребенка госпитализировали после падения из окна

В селе Сатис Нижегородской области двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома. Малышу удалось выжить, однако его пришлось госпитализировать, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Происшествие случилось в Дивеевском муниципальном округе 18 июля. После падения с высоты ребенка госпитализировали в больницу Сарова.

Министерство чрезвычайных ситуаций вновь обратилось к россиянам с призывом не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами.

Ранее в Москве четырехлетний ребенок вылетел в открытое окно, когда прыгал на диване. После падения мальчик получил перелом лобной кости. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.

