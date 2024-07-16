В Москве четырехлетний ребенок вылетел в открытое окно, прыгая на диване
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В столице четырехлетний мальчик прыгал на диване и вылетел в открытое окно. Ребенок получил перелом лобной кости и находится в больнице удовлетворительном состоянии, сообщает Baza.
Инцидент произошел днем 12 июля. Мальчик играл в гостиной, пока мама занималась домашними делами. Ребенок решил попрыгать на диване, который стоял рядом с открытым окном. В итоге он не рассчитал сил и вылетел в него.
Когда мама обнаружила, что сын пропал, она на эмоциях выпрыгнула за ним. Семья живет на первом этаже, поэтому малыш упал головой вниз и попал в реанимацию.
В скором времени мальчика должны выписать из больницы.