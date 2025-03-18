Двоим рабочим удалось выжить при падении с высоты на стройке в Зеленограде

Двое рабочих пострадали при падении с высоты в строительной люльке в Зеленограде

Двое рабочих рухнули с высоты в строительной люльке на одном из строительных объектов в Зеленограде. Пострадавших госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин находятся в строительной люльке, которая держится на тросах, закрепленных на автокране. Неожиданно тросы обрываются и люлька с рабочими летит вниз, рухнув на землю с высоты.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки по факту травмирования рабочих.

Ранее мужчина упал с большой высоты в ходе строительных работ в Москве. Пострадавшему удалось выжить.