Рабочий рухнул с высоты на западе Москвы и выжил

Мужчина упал с большой высоты в ходе строительных работ в Москве. Ему удалось выжить, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

Инцидент произошел во вторник на строительном объекте на улице Василия Ланового. Один из рабочих рухнул с большой высоты. К счастью, он выжил. Пострадавшего госпитализировали. Медики оказали ему необходимую помощь.

По данному факту была организована доследственная проверка. По ее результатам решится, будет ли возбуждено уголовное дело. Также будет назначен ряд экспертиз.

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