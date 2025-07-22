Двое детей нелегалов из Таджикистана изнасиловали девочку под Калугой

Шапша: дети мигрантов из Таджикистана надругались над девочкой под Калугой

Дети нелегальных мигрантов из Таджикистана в возрасте 9 и 11 лет совершили действия сексуального характера против юной жительницы Боровского района Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, нарушителей закона отправили в центр содержания несовершеннолетних, а их родителей задержали.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Семья приезжих находилась в РФ с нарушением порядка пребывания.

Также Шапша потребовал от силовиков установить, как родители правонарушителей оказались в регионе и кто помог с получением документов, трудоустройством.

Ранее мигрант ударил девочку-подростка за отказ познакомиться в Новосибирске. Он бил ее по лицу.