сегодня в 16:09

Два теракта произошли в городе Беэр-Шева в Израиле

В израильском городе Беэр-Шева одновременно произошли сразу два теракта со стрельбой. Мужчины с ножами и огнестрелом напали на прохожих, сообщает Baza .

Первый теракт произошел на территории Центрального вокзала, второй — на улице Шмириягу аЛеви. Предварительно, ранены 10 человек, погибла 20-летняя девушка.

Как пишут местные СМИ, один из нападавших был уничтожен силовиками.

Предварительно, террорист, открывший огонь по людям на вокзале — 29-летний Ахмад Саид Акаби. Мужчина родом из бедуинской деревни Хура, у него израильское гражданство.

Ранее Израиль ударил по ливанскому Бейруту и сектору Газа. были разрушены здания, есть жертвы.