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В этом году завершится капремонт Ильинской школы в Домодедове

На улице Знаменской в селе Лобаново продолжается капремонт учебного корпуса школы имени полного кавалера ордена Славы И. И. Сидорова.

Стройготовность — 30%, завершается ремонт кровли, начались фасадные работы. Строители монтируют профлисты и снегозадержатели, которые будут предотвращать схождение снега. Внутри школы ведется отделка и устройство инженерных сетей. Ежедневно на стройплощадке задействованы 33 человека.

По окончанию общестроительных работ в школу завезут новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят. Капремонт проходит по госпрограмме Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.