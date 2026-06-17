Модернизация теплосети под Зарайском завершится в октябре

По проекту предстоит переложить четыре нитки новых пластиковых труб общей длиной четыре километра. Готовность на сегодня оценивается примерно в 50%. Также построены восемь тепловых камер и вырыта траншея на участке длиной около 700 м. Ежедневно на объекте работают шесть человек и пять единиц техники. После основной части работ проведут благоустройство территории.

Учитывая опережение графика работ, закончить вероятно подрядчик сможет и в сентябре.

Реконструкция началась проходит в рамках губернаторской программы развития инженерной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.