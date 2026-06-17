Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Всех, кто сейчас там находится, попросили проявлять спокойствие. Людей призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ в Севастополе.

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