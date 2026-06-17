В аэропорту Ярославля введены временные ограничения

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Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.

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