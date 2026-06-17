На площадке ТБО в пригороде Улан-Удэ произошел пожар
Ночью на площадке ТБО в пригороде Улан-Удэ, в селе Нижний Саянтуй, произошел пожар, пишет ТАСС.
«Сотрудниками обнаружено сразу несколько очагов в отдаленной зоне вблизи лесного массива», — сообщили в компании «Экоальянс» — региональном операторе по вывозу ТКО в Бурятии.
Причины возгорания уточняются. Площадку временно закрыли. Отмечается, что отходы физических и юридических лиц не принимаются.
Ранее сотрудники СУ Следственного комитета России по Самарской области отреагировали на трагическое происшествие в доме в Самаре, повлекшее гибель двух человек в результате взрыва газа.
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