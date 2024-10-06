Число погибших при ударе Израиля по мечети в Газе возросло до 21

До 21 человека увеличилось количество жертв израильского удара по мечети в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ писали о 13 погибших.

Как рассказал телеканал Al Jazeera, в мечети во время удара ЦАХАЛ находились перемещенные лица. Кроме того, в результате израильской атаки десятки людей были ранены.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ВВС ударили по командным центрам радикального палестинского движения ХАМАС. Самолеты били и по командному центру, находящемуся в комплексе, который ранее служил школой «Ибн Рушд», и по центру в мечети Шухада аль-Акса.